To jednak mniejsza różnica niż wskazywały przedwyborcze sondaże. Część z nich wskazywała, że Khan nawet ma szanse zwyciężyć już dzięki głosom pierwszego wyboru, co nie udało się dotychczas żadnemu burmistrzowi Londynu, zaś jeśli doszłoby do drugiej rundy - pokonałby Baileya stosunkiem głosów ok. 60:40 proc.

Thank you London. It’s the absolute honour of my life to serve the city I love for another three years.



I’ll leave no stone unturned to get our city back on its feet.



A brighter future is possible, and we’ll deliver it together. pic.twitter.com/kwA1awEten