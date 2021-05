Auto wpadło do rzeki San. Samochodem podróżowało pięć osób. Do akcji ratunkowej zaangażowano strażaków. Pomogli wydostać się dwóm poszkodowanym, którzy czekali na dachu samochodu. Pozostali sami przedostali się na brzeg. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę.