Hotele wznawiają działalność. Obowiązuje limit gości

Od północy z piątku na sobotę obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nim, od soboty, 8 maja do 5 czerwca br. działalność mogły wznowić hotele – z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. W hotelach obowiązuje jednak limit gości – maksymalnie 50 proc. zajętych pokoi.

"Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi nie stosuje się do pobytu gości będących żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej" - dodano w rozporządzeniu.

Z rozporządzenia wynika, że do 14 maja br. restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Także do 14 maja, lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać posiłki tylko na wynos.

Otwarcie gastronomii

Od 15 maja rozporządzenie wprowadza zmianę dla gastronomi. Od tego dnia do 28 maja będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach i innych stałych placówkach gastronomicznych.

"Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów (...) działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (...) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (...) jest dopuszczalne w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw" - napisano w rozporządzeniu.

Goście będą mogli zjeść restauracji

Z kolei od 29 maja do 5 czerwca działalność będą mogły wznowić restauracje.

"Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów (...) działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (...) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (...) jest dopuszczalne: w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw; w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych" - czytamy w rozporządzeniu.

W przypadku działalności ogródków restauracyjnych, jak i lokal gastronomicznych będzie obowiązywał ścisły reżim sanitarny – maksymalnie 50 proc. obłożenia lokalu, a także zachowana bezpieczna odległość między stolikami i limit osób na stolik.

W rozporządzeniu napisano, że klienci będą musieli zajmować co drugi stolik i odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami postawiona zostanie przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Zasady w obiektach handlowych

Ponadto do 5 czerwca tego roku w obiekcie handlowym lub usługowym, na stacji paliw płynnych, w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku należy nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Dodano, że obsługa obiektów handlowych ma, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę zdezynfekować stanowiska kasowe, obsługi lub dystrybutor na stacji paliw płynnych.

Także do 5 czerwca br. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Maski trzeba też nosić w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).