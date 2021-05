Holandia. Eksplozja w kawiarni dla kibiców

Ze względu na fakt, iż jest ona popularnym miejscem spotkań zwolenników lokalnego klubu piłkarskiego Ajax Amsterdam, policja podejrzewa związek z eksplozjami, które miały miejsce w nocy z czwartku na piątek w Rotterdamie.

ZOBACZ: Holandia. Nocne eksplozje w Rotterdamie. Policja: to mogą być porachunki kibiców

Jeden ładunek eksplodował wówczas w lokalu będącym miejscem spotkań fanów odwiecznego rywala Ajaxu – Feyenoord Rotterdam.

Gisteravond is rond 23.45 uur vermoedelijk zwaar vuurwerk afgestoken bij een café in de Balboastraat in Amsterdam-West. Hierbij zijn geen gewonden gevallen, het pand raakte wel beschadigd. Politie doet verder onderzoek. Heeft u iets gezien/gehoord? Laat het dan a.u.b. weten.