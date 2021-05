W całej Polsce zawyją syreny. Na cześć zmarłego policjanta

"W piątek o godzinie 12:00 będziemy żegnać Naszego Kolegę asp. Michała Kędzierskiego, który zginął służąc Ojczyźnie. Uroczystości pogrzebowe z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, reprezentującego całe środowisko policyjne, odbędą się w Raciborzu" - poinformowała Komenda Głowna Policji na oficjalnym koncie na Twitterze.

W południe, gdy rozpoczynać będą się uroczystości pogrzebowe, funkcjonariusze w całym kraju zobowiązali się uruchomić sygnały świetlne i włączyć syreny.

W piątek o godzinie 12:00 będziemy żegnać Naszego Kolegę asp. Michała Kędzierskiego, który zginął służąc Ojczyźnie. Uroczystości pogrzebowe z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, reprezentującego całe środowisko policyjne, odbędą się w Raciborzu. pic.twitter.com/OM64Vjg6hT — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) May 5, 2021

Strzały w Raciborzu

Do tragedii doszło we wtorek ok. 8:00. Chwilę wcześniej miejscowi policjanci otrzymali dwa zgłoszenia. Pierwsze dotyczyło dziwnie zachowującego się mężczyzny, w ubraniu przypominającym policyjny mundur, który na pobliskiej stacji benzynowej wsiadł do samochodu Renault Scenic, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

ZOBACZ: Konstancin-Jeziorna. Strzały na stacji paliw. Zatrzymano poszukiwanego za napady

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego pojechali na stację, jednak nie zastali już na niej poszukiwanego; jego i jego samochód zauważyli kilka minut później na ul. Chełmońskiego, gdzie według drugiego zgłoszenia ktoś ubrany w policyjny mundur próbuje kontrolować samochody.

Jak relacjonowała policja, mężczyzna wstrzymywał ruch, podchodził do samochodów i rozmawiał z kierowcami. Podczas policyjnej interwencji mężczyzna wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku policjanta. Funkcjonariusz był reanimowany, najpierw przez kolegę z patrolu, potem kolejnych policjantów i medyków, którzy pojawili się na miejscu; nie udało się uratować jego życia.

laf/prz/polsatnews.pl