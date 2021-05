Przyrządził sos, pomylił składnik. Nie żyje 48-letni mężczyzna

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło we Freising (Bawaria), ok. 33 km od Monachium. Mężczyzna przyrządził pod koniec kwietnia sos, do którego dodał roślinę przypominającą czosnek niedźwiedzi. Z relacji policji wynika, że 48-latek zjadł "tylko kilka łyżek" wyrobu. Jak sam przyznał, smak sosu był gorzki.

U 48-latka wystąpiły problemy ze zdrowiem. Mężczyzna sam zgłosił się do kliniki. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Mieszkaniec Freising pomylił liście czosnku niedźwiedziego z liśćmi zimowitu jesiennego, rośliny silnie trującej dla ludzi. Potwierdziły to badania toksykologiczne.

Powyżej na zdjęciu (po prawej) liście zimowitu jesiennego i czosnku niedźwiedziego (po lewej). Niemieckie służby przestrzegają przed spożywaniem własnoręcznie zebranych roślin bez uprzedniego sprawdzenia.

Jak przypomina niemiecki serwis RTL, do podobnego przypadku doszło w Koblencji. Tam natomiast zatruły się dwie osoby - małżeństwo. Mężczyzna nie przeżył, udało się uratować życie jego żony.

Tylko pod kontrolą lekarza

Zimowit jesienny zawiera kolchicynę, organiczny związek chemiczny o toksycznym działaniu. Roślina jest również szkodliwa dla niektórych zwierząt, natomiast ich instynkt pozwala ją omijać. U człowieka dolegliwości pojawiają się po 4-6 godzinach od spożycia. Są to m.in. mdłości, wymioty, a nawet paraliż.

Dawniej zimowit jesienny był często stosowany w medycynie ludowej. Dziś ma swoje zastosowanie w produkcji preparatów leczniczych. Składniki do produktów są pozyskiwane z nasion, czasami także z bulwy.

Leczenie z udziałem preparatów zawierających w składzie roślinę, ze względu na jej właściwości, zawsze należy stosować po konsultacji z lekarzem.

ms/DPA/RTL/Atlas Roślin