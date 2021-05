- To zależy od ich kształtu. Główna batalia, która nas czeka w najbliższych miesiącach będzie dotyczyła już nie ustawy ratyfikacyjnej, ale ustawy wdrożeniowej. Zachęcałbym wszystkich, żeby się tym razem nie spóźnić, bo teraz jest czas na to, żeby zadbać, by w ustawie wdrożeniowej znalazły się takie przepisy, które będą realnie zabezpieczać, że fundusze będą wydawane dobrze - mówił Zandberg pytany czy Senat do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy powinien wprowadzić poprawki, np. wzmacniające kontrolę społeczną nad wydawanymi pieniędzmi.

- To jest najrozsądniejsze, co można zrobić. Niestety wśród części opozycji jest sposób myślenia, który ja pamiętam z czasów, gdy uczyłem studentów. Na początku semestru bardzo dużo zapowiadali, później nic nie robili, na tydzień przed sesją zaczęli coś robić, a później przychodzili do mnie, żeby przenieść termin egzaminu. To tak nie działa w polityce - dodał.

Wspólne listy? "Z KO to nie ma sensu"

Pytany o to, czy senatorowie poprą ewentualne poprawki Zandberg wskazał, że zrobią to, jeżeli będą one rozsądne. Odnosząc się do kwestii dalszej współpracy z Koalicją Obywatelską lider Razem ocenił, że "budowanie jednej listy od Krzysztofa Śmiszka po Krzysztofa Bosaka jest absurdem". - Z KO to też nie ma sensu. Politycy, którzy mają różne opinie powinni konkurować ze sobą w wyborach - mówił gość Polsat News.

- To dobrze, że po raz pierwszy od lat udało się zagwarantować liczone w miliardach środki na budownictwo mieszkaniowe, miliardy złotych, które trafią do szpitali powiatowych. Nie każdy mieszka w Warszawie. Szpitale powiatowe muszą być dobrze wyposażone - wymieniał.

"Księżycowa koalicja, pijane sny"

Pytany czy może zapewnić, że nie ma żadnego "dealu politycznego", np. związanego z ustawą represyjną pomiędzy PiS, a Lewicą Zandberg podkreślił, że "nie ma żadnych ustaleń innych niż te, które poznała opinia publiczna, dotyczące zagospodarowania środków".

Grzegorz Kępka cytował wypowiedź Michała Kamińskiego, który mówił, że "Lewica już raz uratowała rząd PiS wiosną, bo nie zgodziła się na budowanie większości z Jarosławem Gowinem".

- Michał Kamiński żyje w świecie fantazji. Nie lubię opowiadania bajek, że powstanie jakaś księżycowa koalicja rządowa, w której Grzegorz Braun będzie pełnomocnikiem ds. szczepień, Krzysztof Bosak ministrem spraw zagranicznych, a Jarosław Gowin premierem. To pijane sny. Dobrze by było, żeby przestać oszukiwać opozycyjnych wyborów - zaznaczył poseł Lewicy.

