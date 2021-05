W sobotę ruszyła akcja "Zaszczep się w majówkę", w ramach której wszyscy mający aktywne e-skierowanie mogą zaszczepić się preparatem firmy Johnson & Johnson w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Kolejki przed punktami ustawiały się już w nocy.

Około południa w Poznaniu osiągnięto limit osób chętnych do zaszczepienia w mobilnym punkcie. Z kolei na Rynku Głównym w Krakowie w kolejce czekało jednocześnie ponad 1000 osób. Bardzo duże zainteresowanie jest również w Gdyni i w Warszawie.

ZOBACZ: Kolejki przed mobilnymi punktami. "Będziemy stawać na głowie, aby zaszczepić wszystkich"

- Mamy 2,5 tys. szczepionek w ramach akcji promocyjnej, ale będziemy stawać na głowie, aby zaszczepić wszystkich chętnych - podkreślił wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Dworczyk: 2 i 3 maja będziemy kontynuować akcję

Popularność akcji skomentował Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień. - Bardzo się cieszymy z tak dużego zainteresowania akcją. We wszystkich województwach jest bardzo wielu chętnych. Do tego stopnia, że mniej więcej od południa służby z urzędów wojewódzkich informują kolejnych przychodzących, że zapraszają na jutro, że dziś nie można się już zaszczepić - powiedział w rozmowie z Polsat News.

- Dzieje się tak dlatego, że w tych punktach mobilnych jest określona liczba personelu medycznego i przygotowana określona liczba szczepionek i po prostu nie ma sensu, by takie osoby stały w kolejce. Jutro i 3 maja będziemy kontynuować tę akcję - dodał.

Wideo: Michał Dworczyk o zainteresowaniu mobilnymi punktami szczepień

Jak tłumaczył ludzie zapraszani są na kolejne dni ze względu na samą przepustowość punktu, czyli ograniczoną liczbę personelu medycznego, jak i samą dostępność szczepionek w punktach. - Wiemy że zarówno Asta Zeneca, jak i Johnson & Johnson zmniejszyły ostatnio dostawy do Polski i musimy brać pod uwagę te ograniczenia - dodał.

Mobilne punkty szczepień. Będą dodatkowe dostawy

- W związku z dużym zainteresowaniem Polaków akcją "Zaszczep się w majówkę" postaramy się dostarczyć dodatkowe szczepionki do mobilnych punktów szczepień - przekazał w późniejszej rozmowie z Interią minister Dworczyk. Jak zaznaczył, będzie to co najmniej 500 dawek dla każdego z punktów. - Postaramy się, żeby było ich więcej. Ogranicza nas liczba szczepionek - dodał.

Trwa akcja "Zaszczep się w majówkę"

Chętni otrzymają w mobilnych punktach szczepień jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson, wcześniej przechodząc standardową kwalifikację.

Mobilne punkty szczepień - w ramach akcji "Zaszczep się w majówkę" - działają we Wrocławiu, Toruniu, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Gdyni, Chorzowie, Białymstoku, Olsztynie, Kielcach, Poznaniu i Szczecinie.

💉 #SzczepimySię w majówkę ☀️.



📍 W każdym województwie, od 1 do 3 maja, znajdziesz miasteczko @szczepimysie, gdzie - jeśli masz #eSkierowanie - przyjmiesz preparat J&J.



🧐 Dlaczego warto❓

✅ Szczepisz się bez rejestracji

✅ Tylko jedną dawką

✅ Bezpiecznie, pod okiem medyków. pic.twitter.com/bUTETN6E8V — Narodowy Fundusz Zdrowia (@NFZ_Centrala) April 30, 2021

Lista mobilnych punktów szczepień w majówkę:

Dolnośląskie – plac przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1,

– plac przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, Kujawsko-pomorskie – plac przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, Aleja Solidarności 1-3,

– plac przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, Aleja Solidarności 1-3, Lubelskie – Plac Zamkowy w Lublinie,

– Plac Zamkowy w Lublinie, Lubuskie – Park Górczyński w Gorzowie Wielkopolskim,

– Park Górczyński w Gorzowie Wielkopolskim, Łódzkie – Park im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (potocznie Park na Zdrowiu), Al. Unii, Srebrzyńska, Krakowska, Krzemieniecka, Konstantynowska,

– Park im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (potocznie Park na Zdrowiu), Al. Unii, Srebrzyńska, Krakowska, Krzemieniecka, Konstantynowska, Mazowieckie – przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,

– przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, Małopolskie – Rynek Główny w Krakowie,

– Rynek Główny w Krakowie, Opolskie – przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14,

– przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14, Podkarpackie – parking przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Grunwaldzka 15,

– parking przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Grunwaldzka 15, Podlaskie – plac przed Pałacem Branickich w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1,

– plac przed Pałacem Branickich w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, Pomorskie – Skwer Kościuszki w Gdyni,

– Skwer Kościuszki w Gdyni, Śląskie – Park Śląski w Chorzowie, aleja Różana 2,

– Park Śląski w Chorzowie, aleja Różana 2, Świętokrzyskie – teren przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, ul. Al. IX Wieków Kielc 3,

– teren przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, ul. Al. IX Wieków Kielc 3, Warmińsko - Mazurskie – przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9,

- – przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9, Wielkopolskie – teren przy jeziorze Malta, dojazd od ulicy Krańcowej,

– teren przy jeziorze Malta, dojazd od ulicy Krańcowej, Zachodniopomorskie – parking przed przychodnią 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 34 (od strony Jasnych Błoni).

Adresy i godziny otwarcia mobilnych punktów znaleźć można również na stronach urzędów wojewódzkich. Na szczepienie w nich nie ma zapisów czy rejestracji. Wystarczy się zgłosić i poczekać na swoją kolej. Przed zastrzykiem pacjent przejedzie standardową kwalifikację.

Setki osób w kolejkach

Chętni ustawiali się przed mobilnymi punktami na kilka godzin przed ich otwarciem.

Przed południem osiągnięto limit osób chętnych do zaszczepienia przeciw COVID-19 w mobilnym punkcie szczepień na poznańskiej Malcie – poinformował Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Chętni do zaszczepieni zapraszani są na niedzielę.

W sobotę do godz. 10 ponad 200 osób zostało zaszczepionych w mobilnym punkcie na Rynku Głównym w Krakowie. Ponad 1000 osób czeka w kolejce, która ciągnie się przez cały Rynek, aż do ul. Mikołajskiej.

PAP/Łukasz Gągulski

Przed mobilnym punktem w Gdyni ustawiło się przed południem ponad 800 osób.

Około tysiąca osób czeka również na pl. Bankowym w Warszawie. Tam kolejka pod bramą urzędu wojewódzkiego zaczęła się tworzyć w już ok. godziny 3 w nocy. Ludzie przyszli z kocami, śpiworami, niektórzy mieli z sobą składane krzesełka, a nawet leżaki.

Liczba chętnych do szczepienia zaskoczyła wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. - Mamy 2,5 tys. szczepionek w ramach akcji promocyjnej, ale będziemy stawać na głowie, aby zaszczepić wszystkich chętnych – podkreślił na konferencji prasowej, która się odbyła zanim zaczęto szczepienia. Przypominając, że jest lekarzem Radziwiłł zapowiedział, że wesprze personel medyczny i będzie szczepił pacjentów.

PAP/Leszek Szymański

PAP/Leszek Szymański

Wideo: "Zaszczep się na majówkę" w Warszawie

Ruszyła rejestracja dla roczników 1984-1985

Na szczepienie przeciw COVID-19 od soboty mogą rejestrować się osoby mające 36 i 37 lat, czyli urodzone w latach 1984-1985, które w I kwartale tego roku nie wypełniły internetowego formularza dotyczącego chęci zaszczepienia.

Zarejestrować można się na kilka sposobów: przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień. Zapisy rozpoczynają się od północy na stronie pacjent.gov.pl lub od godz. 6.00 rano za pośrednictwem infolinii 989.