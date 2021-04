Ratyfikacja unijnego Funduszu Odbudowy. KO i PSL chcą głosowania większością 2/3

Koalicja Obywatelska i PSL chcą, by ustawa dot. ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy była głosowana w Sejmie kwalifikowaną większością 2/3 głosów - powiedział w piątek szef klubu KO Cezary Tomczyk. Jak dodał, kluby KO i Koalicji Polskiej -PSL przygotowały projekt uchwały Sejmu w tej sprawie.

W najbliższy wtorek na dodatkowym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, która dotyczy Funduszu Odbudowy. Konwent Seniorów zdecydował w czwartek, że w głosowaniu nad ustawą obowiązywać ma zwykła większość.

Fundusze unijne a media

Decyzji Konwentu sprzeciwia się Koalicja Obywatelska. Szef klubu KO Cezary Tomczyk wskazał, że po przejęciu Polska Press przez PKN Orlen zapadła decyzja o wymianie kierownictwa redakcji gazet należących do wydawnictwa. - Ta władza używa publicznych środków po to, żeby najpierw przeprowadzić i zniszczyć telewizje publiczną, teraz robi to samo w gazetach w całej Polsce - ocenił Tomczyk.

Jak dodał, minister aktywów państwowych Jacek Sasin wystosował pisma do spółek Skarbu Państwa z informacją, że mogą ubiegać się o środki z Krajowego Planu Odbudowy (dokument, w którym zaplanowano wydatki z Funduszu Odbudowy). - Po co? Właśnie po to, żeby kupować kolejne media - podkreślił Tomczyk.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów

Przekonywał, że na taki scenariusz nie można się zgodzić, dlatego - jak dodał - konieczne jest zabezpieczenie pieniędzy z KPO.

- Dzisiaj prezentujemy publicznie uchwałę, którą złożyliśmy do pani marszałek Elżbiety Witek. To jest uchwała, która mówi o tym, że zgodę na ratyfikację może wyrazić Sejm większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Ta uchwała jest kluczowa, jest po konsultacjach z PSL, tą uchwałę składamy razem, dlatego że 2/3 głosów w polskim parlamencie to taka większość, która zabezpiecza warunki w sprawie Krajowego Planu Odbudowy - uzasadniał szef klubu KO. Zaapelował do innych sił parlamentarnych o poparcie uchwały.

We wtorek w sprawie kształtu Krajowego Planu Odbudowy doszło do porozumienia między Prawem i Sprawiedliwością i Lewicą. Ponieważ w samej Zjednoczonej Prawicy nie ma jednomyślności w kwestii ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE (przeciwko jest Solidarna Polska), głosy Lewicy wystarczą do uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej.

