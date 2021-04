Disco polo w pandemii. Lider Boys Marcin Miller będzie... producentem jaj

Disco Polo, od ponad trzydziestu lat, ma tyle samo zwolenników, co przeciwników.



- Ktoś tam kiedyś nam mówił, że to jest tak, że to jest prosta muzyka, że nikt nie potrafi tam śpiewać. To jest myślenie, które powstało pewnie w latach 90-tych. Dzisiejsza muzyka disco polo, to są profesjonaliści - przekonuje Paweł Jasionowski z Zespołu Masters.

Disco polo w pandemii

Z gwiazdami disco polo dziennikarze "Raportu" rozmawiają o pandemii - co zmieniła w ich życiu, jaki miała wpływ na ich karierę i jak radzą sobie z nadmiarem wolnego czasu?

- W pewnym momencie, nawet po pół roku, już zdaliśmy sobie sprawę, bo to był okres wakacyjny, że nie gramy, nie ma nas nigdzie, aż się nie chciało robić czegoś nowego - mówi Piotr Nowak z Mix Dance.



- Pamiętam pierwszy zanik koncertów, przyjechałem, zacząłem częściej przebywać w domu, nie wiedziałem, że mam takie piękny ogród, nie wiedziałem, że mam tyle pilotów, nie wiedziałem, który jest do czego, musiałem też powoli się wszystkiego uczyć - wspomina Marcin Miller z Boys.



- To było takie załamanie, były stany depresyjne, miałam momenty, że w ogóle nie miałam ochoty wychodzić z łóżka - podkreśla Magdalena Narożna, Piękni i Młodzi.



- Ja się ciężko w tym odnajduję i muszę przyznać, że czekam z niecierpliwością, aż to wszystko wróci do normy, bo ja jestem przystosowany do dzikiego życia, a nie do zamknięcia w klatce - mówi Piotr Kołaczyński, Miły Pan.



Pandemia i wprowadzone obostrzenia, to brak koncertów, a brak koncertów, to brak pieniędzy. Straty dla branży liczone są już w milionach złotych.



- Są to na pewno dziesiątki milionów, jak nie setki, jeżeli chodzi o całą branżę muzyki rozrywkowej, są to pieniądze, które nie są tak szybko do odrodzenia - komentuje Marcin Kotyński z kanału Disco Polo Music.



Piotr Nowak z Mix Dance wyjaśnia, że przed pandemią dawali około 20 koncertów w miesiącu. - Te stawki były różne czasami było i dwa tysiące, czasami było i pięć tysięcy, więc trudno mi powiedzieć tak naprawdę. Wszystko jest umową o dzieło, wszystko jest opodatkowane - zaznacza.