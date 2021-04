Chłodniej, wietrznie, ale z przejaśnieniami. Pogoda na piątek

W piątek zza chmur będzie wyglądać słońce, ale miejscami, głównie na zachodzie, południu i północnym wschodzie, może słabo i przelotnie popadać deszcz.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 8 stopni na północnym zachodzie do 16 stopni na południu i południowym wschodzie. Wiatr z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego będzie umiarkowany i silny, w porywach do 50 km/h, a w centrum i na północnym wschodzie do 60 km/h.

Ciśnienie jest obniżone i nadal będzie się obniżać. Barometry pokażą w samo południe od 1005 hPa na Suwalszczyźnie do 1013 hPa na Ziemi Lubuskiej. Biomet będzie obojętny, w czasie opadów będzie przechodzić w niekorzystny.

