Unijny Raport: Rosja próbuje zasiać nieufność do EMA

EMA, unijny regulator decydujący, które szczepionki i leki można wprowadzić na unijny rynek, rozpoczęła w marcu badanie rosyjskiego preparatu przeciw Covid-19, ale do tej pory nie zatwierdziła jej stosowania w UE. Według raportu prokremlowskie media próbują rozpowszechniać twierdzenia, jakoby EMA celowo opóźniała ten proces.

"Rosyjska kampania promująca szczepionkę Sputnik V przyspieszyła, angażując władze państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i państwowe środki masowego przekazu do niemal codziennych interwencji" - czytamy w raporcie.

Odpowiedź Sputnika V

Oficjalne konto Sputnika V na Twitterze zareagowało na raport UE w środę wieczorem serią tweetów, w których przekonuje, że szczepionka jest "przedmiotem niefortunnych codziennych ataków informacyjnych, głównie ze strony niektórych mediów w państwach UE".

2. We believe such information attacks undermine world health security as all vaccines play key role to protect people and accelerate world immunity.