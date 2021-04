Nie żyje Juan Joya Borja. Jego śmiech znał każdy

Jak podają hiszpańskie media, Juana Joyi Borji, znany lepiej jako "El Risitas" zmarł w wieku 65 lat. Mężczyzna przebywał w szpitalu Virgen del Rocío w Sewilli. miał amputowaną nogę z powodu cukrzycy.

Komik pracował m.in. jako aktor w "Torrente 4" z Santiago Segurą, który pożegnał się z komikiem wpisem na Twitterze.

W Polsce Juan Joya Borja zyskał sławę po wywiadzie, którego udzielił jednej z telewizji. Filmik stał się wiralem z powodu charakterystycznego śmiechu mężczyzny. Wielokrotnie był przez internautów parodiowany, powstały też setki memów.

What a sad day. RIP Juan Joya Borja, and thanks for the laughs :'( pic.twitter.com/deOcDxMIGd