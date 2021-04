Uczcili 77. rocznicę ślubu... szczepionką

101-letnia Pinuccia Villa i 106-letni Rinaldo Duranti są zgodni, że szczepionka, z którą przyszła do nich ekipa medyków to najpiękniejszy prezent na rocznicę ślubu. Senior jest w bardzo dobrej formie i, jak podkreślają media, od razu po szczepieniu w niedzielę zasiadł do gry w karty ze swoimi krewnymi.

Jedna z kuzynek małżeństwa z Lombardii powiedziała, że od początku pandemii nestorzy rodu byli chronieni przez całą rodzinę. Odwiedzające ich na zmianę osoby miały zawsze maseczki, a na wszelki wypadek ograniczono ich kontakty z najmłodszymi.

- Właśnie dlatego wujkowie najbardziej cierpieli, bo nie mogliśmy się wszyscy spotykać - przyznała ich kuzynka Carla Erba.

Z powodu pandemii sędziwi mieszkańcy Monzy nie obchodzili jubileuszu ślubu. Pierwsza dawka szczepionki była najważniejszym wydarzeniem rocznicy.

dk//PAP