Oscary przyznane. Kto zdobył statuetki?

Messerschmidt - oprócz Wolskiego - pokonał Joshuę Jamesa Richardsa ("Nomadland"), Seana Bobbitta ("Judas and the Black Messiah") oraz Phedona Papamichaela ("Proces Siódemki z Chicago").

Wcześniej nagroda za efekty specjalne trafiła do Andrew Jacksona, Davida Lee, Andrew Lockleya i Scotta Fishera ("Tenet"). Z kolei współtwórcy "Mank" Jan Pascale i Donald Graham Burt zostali laureatami Oscara za najlepszą scenografię.

Najlepszy film

"Nomadland" Chloe Zhao został nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu.

W kategorii najlepszy film "Nomadland" pokonał "Manka" Davida Finchera, "Ojca" Floriana Zellera, "Obiecującą. Młodą. Kobietę" Emerald Fennell, "Sound of Metal" Dariusa Mardera, "Proces Siódemki z Chicago" Aarona Sorkina, "Minari" Lee Isaaca Chunga, a także "Judas and the Black Messiah" Shaki Kinga.

Statuetkę za najlepszy montaż przyznano Mikkelowi E.G. Nielsenowi ("Sound of Metal"). Za najlepszą muzykę oryginalną nagrodzono Atticusa Rossa, Trenta Reznora i Jonathana Batiste ("Co w duszy gra"). Najlepszą piosenką okazała się "Fight for You" w wykonaniu H.E.R. z filmu "Judas and the Black Messiah".

Najlepsza aktorka

Frances McDormand odebrała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Statuetkę przyznano jej za rolę w filmie "Nomadland" Chloe Zhao.