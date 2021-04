- Od 4 maja wycofujemy ograniczenia dotyczące zabiegów planowych - przekazał w poniedziałek w Nałęczowie minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, zapadła decyzja o przywróceniu do normalnego, niecovidowego systemu opieki zdrowotnej ponad 10 tys. łóżek. Przedstawił też program finansowanej przez NFZ rehabilitacji pocovidowej.

Zmiany wiążą się z wyraźnym spadkiem liczby zachorowań na Covid-19. W ostatniej dobie zanotowano ponad 3 tys. nowych zachorowań, to o połowę mniej niż w ubiegły poniedziałek. Zmarły 22 osoby.

Jak powiedział Niedzielski, rząd przygotował pakiet pięciu elementów, z których trzy już zostały przedstawione. Chodzi o nowy model opieki onkologicznej, podobne rozwiązanie w zakresie Krajowej Sieci Kardiologicznej i program rehabilitacji postcovidowej. Minister zapowiedział też zniesienie limitu specjalistycznych usług medycznych oraz program profilaktyki dla osób powyżej 40 roku życia.

Na poniedziałkowej konferencji Niedzielski zapowiedział uproszczenie w skierowaniach na rehabilitację pocovidową w uzdrowiskach. Będzie je mógł wystawiać każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Skierowanie będzie mogło być wystawione rok od przejścia chrooby.

Rehabilitacja pocovidowa: najczęściej utrata wydolności oddechowej

Jak powiedział minister, nieprzypadkowo na miejsce konferencji wybrane zostało Uzdrowisko Nałęczów. - W Nałęczowie chcemy pokazać, że mamy nowe rozwiązanie dotyczące rehabilitacji pocovidowej. Chcemy pokazać, że jest ona powszechnie dostępna - to jest główne założenie, które przyświecało przy konstruowaniu tego rozwiązania.

Jak tłumaczy, jednostka w Głuchołazach przygotowała odpowiedni program, ale jednym z założeń było, by rehabilitacja była szeroko dostepna. Można prowadzić ją w uzdrowiskach, w warunkach ambulatoryjnych, a nawet domowych. Wraz z Krajową Izbą Fizjoterapeutów ministerstwo opracowało plan rehabilitacji. - Plan, którego celem każdorazowo będzie powrót do zdrowia. Bo do najważniejszych skutków covidu należy utrata wydolności oddechowej - wyjaśniał Niedzielski.

- Dlatego chcemy wykorzystać sieć uzdrowisk w całym kraju, wszystkie chętne uzdrowiska, które spełniają niewygórowane warunki, będą po zgłoszeniu do NFZ mogły świadczyć taki program - zapowiedział minister.

Nowak: rehabilitacja będzie finansowana z NFZ

Jak zapowiedział Filip Nowak, pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, rehabilitacja będzie finansowana ze środków NFZ. - Szczególnie zależy nam na tym, żeby włączyły się do niej placówki rehabilitacyjne. Ogromne zainteresowanie tą formą pomocy zauważyliśmy już w pierwszych dniach po ogłoszeniu zarządzenia prezesa. W pierwszych dniach zgłosiło się już ok. 100 placówek. Te placówki są wyspecjalizowane i wiedzą, jak pomagać pacjentom - powiedział Nowak.

Zaznaczył, że wraz z rehabilitacją będzie szło "wsparcie mentalne, psychologiczne". - Warto zauważyć, że wszyscy pacjenci, którzy będą uczestniczyli w tym programie, będą mieli także to wsparcie psychologiczne - podkreślił.

Nowak zapowiedział, że zaraz po konferencji podpisze zarządzenie o udzielaniu pacjentom tam, gdzie jest to potrzebne, usług rehabilitacyjnych w warunkach laboratoryjnych oraz domowych. Duży nacisk ma też być kładziony na edukację. - Pacjent po przebytej chorobie musi nauczyć się od nowa żyć i dochodzić do pełnej sprawności.

Prezes Uzdrowiska Nałęczów: to idealne miejsce na rehabilitację

Jak powiedział Piotr Marczyk, prezes Uzdrowiska Nałęczów, jego placówka już od października prowadziła program rehabilitacji pocovidowej na zasadach komercyjnych. Była to odpowiedź na zapotrzebowanie pacjentów. - Wnioski są takie, że uzdrowiska są idealnym miejscem, żeby taką rehabilitację prowadzić. A to dlatego, że każdy z naszych pacjentów dostaje indywidualną diagnozę i specjalny program terapeutyczny - wyjaśniał.

