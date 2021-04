Lewica liderem wśród młodych wyborców. Zandberg: nie jest to dla nas zaskoczenie

Z sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" wynika, że duże partie, poza Lewicą, nie mają pomysłu na przekonanie do siebie młodego elektoratu. Wśród wyborców między osiemnastym a dwudziestym dziewiątym rokiem życia - największe, 45-procentowe poparcie ma Lewica. Kolejne 31 procent młodych wyborców chce głosować na Konfederację.

- Podchodzę zawsze z dystansem do sondaży, nawet do tych, które są bardzo przyjazne i do tych, które wskazują, że Lewica rośnie bardzo zdecydowanie wśród najmłodszych grup wyborców - powiedział w "Graffiti" Adrian Zandberg.

Jak dodał, nie jest to dla niego zaskoczenie. - Ta wiedza jest powszechna. Zmiana będzie szła krok w krok wraz z wchodzeniem nowych pokoleń do życia publicznego - stwierdził.

ZOBACZ: Sondaż dla "Wydarzeń": Hołownia łowi wyborców Lewicy i PO, PiS traci bez koalicjantów

- Z wielu badań społecznych wynika, że 20-30 latkowie, którzy już chodzą do pracy, poznają często rynek pracy od najgorszej strony, to ta grupa wyborców, która proporcjonalnie częściej głosuje na Lewicę - powiedział.

Jak podkreślił, to młodzi pracownicy, zatrudnieni często na umowach śmieciowych, "dostali najmocniej" w wyniku kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią.

- Są ludzie, którzy wchodząc na rynek pracy dowiadują się, że zarabiając niemało, zdobycie własnego mieszkania to coś, o czym mogą zapomnieć - mówił Zandberg.

"Radziłbym prezydentowi, by przestał być hamulcowym"

Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w rozpoczynającym się w czwartek szczycie klimatycznym zwołanym przez prezydenta USA Joe Bidena. Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał Zandberga o rady, jakich polityk Lewicy mógłby udzielić prezydentowi Dudzie.

- Myślę, że doradziłbym panu prezydentowi Dudzie, żeby przestał być hamulcowym. Sprawa zatrzymania złych zmian klimatycznych to kwestia przyszłości naszych dzieci - odpowiedział.

Jak dodał, prezydent "wiele razy mówił niemądre rzeczy, które pokazują, że najwyraźniej przez lata nie interesował się tym tematem".

Zandberg podkreślił, że zmiany klimatu to najważniejsza sprawa w kontekście najbliższych 20-30 lat. - Potrzeba dużych publicznych inwestycji w tworzenie nowych miejsc pracy dla tych, którzy odchodzą z tych sektorów gospodarczych, które przyczyniają się do tego klimatycznego zagrożenia - dodał.

