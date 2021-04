Zataiła, że w płonącym mieszkaniu są dzieci. Zapowiada walkę o ich odzyskanie

Do pożaru doszło w jednym z mieszkań przy ul. Harcerskiej w Zielonej Górze. Mieszkańcy zgłosili, że widziano w nim dym. Jednak lokatorka nie chciała otworzyć mieszkania. Strażacy weszli do środka dopiero w asyście policji.

Powiedziała, że jest sama

- Strażacy zapytali lokatorkę, czy ktoś jeszcze przebywa w mieszkaniu. Odpowiedziała, że jest tam sama - opowiada st. kpt. Arkadiusz Kaniak ze straży pożarnej w Zielonej Górze. Palił się materac i panowało ogromne zadymienie. Strażacy rutynowo przeszukali mieszkanie. Dzieci znaleźli ukrywające się w szafie oraz za tapczanem.

Trafiły one do szpitala, a matka do izby wytrzeźwień. - Kobieta została przebadana na obecność alkoholu i okazało się, że ma 2,7 promila. Została odwieziona do izby wytrzeźwień. Zachowywała się w sposób agresywny do policji i strażaków - mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

Dwa dni później kobieta usłyszała zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo osób, które znajdowały się pod jej opieką. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Sygnały o krzyku i alkoholu

Rodzina od kilku lat jest pod opieką MOPS-u. Początkowo, jak mówią pracownicy - dawała sobie radę. Kobieta i jej partner znaleźli pracę. Ale niedawno pojawiły się niepokojące sygnały od sąsiadów o krzykach i alkoholu. Pracownicy socjalni interweniowali tam kilka razy, nic niepokojącego nie zauważyli.

Rodzeństwo zostało tymczasowo umieszczone w rodzinie zastępczej. O ich losie zadecyduje sąd rodzinny. Dzieci mają jeszcze 15-letnią siostrę, której w chwili pożaru nie było w domu. Teraz matka zapowiada, że będzie walczyć o dzieci.

