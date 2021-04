Tropy niedźwiedzia na polsko-słowackiej granicy. "Nie drażnij misia wiosną"

Niezwykły wyczyn Iwo

Niedźwiedzie potrafią bez problemu pokonywać odległe trasy. Niezwykłym wyczynem wykazał się niedźwiedź nazwany Iwo, który w 2015 r. w czasie swej ponad trzytygodniowej wędrówki pokonał niemal 400 km z Tatr na Węgry i z powrotem przez Słowację dotarł w Bieszczady. Wędrówka Iwa była obserwowana przez przyrodników z Tatrzańskiego Parku Narodowego dzięki obroży telemetrycznej.

Niedźwiedzie brunatne są największymi ssakami zamieszkującymi Tatry. Żywią się przeważnie pokarmem roślinnym - leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów oraz padliną. Kiedy zgromadzą odpowiednie zasoby tłuszczu, tworzą sobie tzw. gawrę, w której przesypiają zwykle od listopada do marca.

Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od 1 do 3 młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg i żyją do 50 lat. W Polsce niedźwiedzie objęte są ścisłą ochroną, a ich główną ostoją są Bieszczady.