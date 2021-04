Po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zmarła Barby Kelly, jedna z wokalistek rodzinnego zespołu The Kelly Family. Artystka miała 45 lat. Do jej śmierci doszło 15 kwietnia, lecz poinformowano o tym we wtorek. "Będzie nam jej ogromnie brakować, ale będziemy ją mieć w naszych wspomnieniach" - napisali członkowie zespołu.

"Nasza ukochana siostra Barby zmarła po krótkiej chorobie. Na ten moment nie będziemy planujemy kolejnych oświadczeń, nadal jesteśmy w żałobie po wielkiej stracie. Będzie nam jej ogromnie brakować, ale będziemy ją mieć w naszych wspomnieniach" - napisano na stronie zespołu.

"Unsere geliebte Schwester Barby ist nach kurzer Krankheit vor wenigen Tagen von uns gegangen. Wir sind in tiefer... Opublikowany przez Kelly Family Wtorek, 20 kwietnia 2021

Według oficjalnego oświadczenia Barby Kelly zmarła 15 kwietnia. O jej śmierci poinformowano jednak dopiero pięć dni później.

Rodzinna formacja w latach 90. biła rekordy popularności: 20 milionów sprzedanych albumów, kilkadziesiąt złotych i platynowych płyt oraz ponad 50 najważniejszych nagród muzycznych. Po wydaniu charytatywnej płyty "Hope" w 2005 roku członkowie zespołu zdecydowali się na kariery solowe.

Odeszła z zespołu z powodów zdrowotnych

Barby była znana m.in. ze śpiewania piosenki "Break Free". Z zespołu odeszła w 2002 roku. Powodem były problemy zdrowotne.

Po 12 latach przerwy - w 2018 roku - muzycy wrócili na scenę pod szyldem The Kelly Family. Pretekstem do tego było wydanie nowej płyty "We Got Love", na którą trafiły zaaranżowane na nowo największe przeboje oraz dwie premierowe piosenki. Barby Kelly zaśpiewała gościnnie na albumie.

- Zaczynaliśmy, jako zespół uliczny, gdzie taki kontakt był podstawą. Nie chcę mówić, że za każdym razem możemy się spotkać, ale staramy się wychodzić oczekiwaniom naprzeciw. Trasa się właściwie wyprzedaje z dnia na dzień, więc zdajemy sobie sprawę, że ludzie chcą nas zobaczyć a my zrobimy wszystko, aby wrócili do domów szczęśliwi - mówiła Interii Patricia Kelly.