Przelotne deszcze i burze. Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek przejaśnienia, a na wschodzie, północy i w centrum również większe rozpogodzenia. Prawie wszędzie przelotnie popada deszcz, a na południu również zagrzmi. W trakcie burz deszcz może być ulewny, połączony z drobnym gradem.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 11 stopnia w Małopolsce i na Lubelszczyźnie do 16 stopni na Mazowszu, Kujawach i w Wielkopolsce. Wiatr z kierunku wschodniego będzie silny, w porywach do 40-50 km/h, a podczas burz do 70 km/h.

Możemy odczuwać bóle i senność

Ciśnienie jest podwyższone i będzie powoli spadać. Barometry pokażą w samo południe od 1017 hPa w Małopolsce do 1021 hPa na Pomorzu i Mazurach. Biomet będzie niekorzystny dla naszego samopoczucia. Możemy odczuwać różnorodne bóle i senność.

ac/Twoja Pogoda