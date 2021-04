Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 r. Gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. uczestników. Punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem każdego spotkania jest przejście uczestników przez Bramę Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 r. dominikanin o. Jan Góra.

W ubiegłym roku ze względu na epidemię spotkanie odbywało się, pierwszy raz w historii, online. Przebiegało pod hasłem "Totus Tuus – Cały Twój" – które było dewizą i mottem Karola Wojtyły, a potem pontyfikatu Jana Pawła II. W wirtualnym Spotkaniu Młodych Lednica 2000 uczestniczyło ponad 130 tys. osób.

"Nie możemy przyjmować pielgrzymów, którzy pomagają utrzymywać to miejsce"

Stowarzyszenie LEDNICA 2000 im. o. Jana Góry zaznaczyło, że pandemia COVID-19 uniemożliwiła funkcjonowanie ośrodka na Polach Lednickich.

- Od blisko roku nie możemy przyjmować pielgrzymów, którzy, zostawiając ofiary, pomagają utrzymywać to miejsce. Nie możemy organizować spotkań, rekolekcji ani warsztatów dla młodych. Ograniczyliśmy koszty do minimum, ale wciąż są te, z których nie możemy zrezygnować – ogrzewanie, media, pracownicy, którzy troszczą się o część gospodarczą – to wszystko spoczywa na naszych barkach – stwierdzili jego członkowie.

Jak wyliczyli, miesięczne koszty utrzymania ośrodka i Pól Lednickich sięgają 25 tys. zł. Stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę, w wyniku której na ich konto ma wpłynąć do 150 tys. zł.

"Ta kwota pozwoli nam utrzymać wszystkie budynki i pracowników przez pół roku. A potem, wierzymy, wróci normalność, Lednica znowu zapełni się tłumem młodych, znów wrócą rekolekcje, spotkania. Lednica znów będzie centralnym miejscem, które działa i samo się utrzymuje – dzięki ofiarom pielgrzymów, kawiarence, muzeum" – podali członkowie wspólnoty.