Fatamorgana u wybrzeży Barcelony. "Pływające miasto" z 12 wieżowcami

Spacerujący po plaży zaskoczeni patrzyli na wieżowce, które pojawiły się na morzu i robili zdjęcia. Niektóre opublikował w niedzielę dziennik "La Vanguardia".

Celtycka legenda o czarodziejce Morgany Le Fay

W "pływające miasto" widoczne z wybrzeża Barcelony zamienił się jeden z dużych statków handlowych mieszczący na pokładzie kontenery. Spektakularne zjawisko fatamorgany polega na utworzeniu się pozornego obrazu odległego przedmiotu, a obiekty na horyzoncie – wyspy, klify czy statki na morzu, przybierają wydłużony wygląd.

Do iluzji optycznej dochodzi wskutek działania wielu czynników załamania światła w warstwach powietrza o rożnej temperaturze i gęstości.

Nazwa zjawiska pochodzi od celtyckiej legendy o czarodziejce Morgany Le Fay, której przypisywano zdolność wywoływania miraży.

