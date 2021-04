Groźnemu wypadkowi uległ narciarz skiturowy, który zjeżdżał w niedzielę z Hali Rysianki do Żabnicy. Mężczyzna uderzył klatką piersiową w wystający niewielki pień drzewa. Przetransportowano go do szpitala w Bielsku-Białej - podali wieczorem beskidzcy goprowcy.