Włochy. Protest branży rozrywkowej. Uczestnicy uderzali klapami do skrzyń

Protestujący zebrani na rzymskim Piazza del Popolo, wśród których byli również piosenkarze i aktorzy, uderzali klapami od skrzyń do przechowywania sprzętu nagłośnieniowego.

W piątek Włochy ogłosiły swoje plany rozpoczęcia wychodzenia z lockdownu. Premier Mario Draghi ma wkrótce zgodzić się na ponowne otwarcie restauracji i szkół. Nie ogłosił jednak, kiedy "odmrozi" kulturę i rozrywkę.

Podział kraju na strefy

Ograniczenia w gospodarce i przemieszczaniu się obowiązują przez większą część tego roku we Włoszech. Kraj jest na siódmym miejscu pod względem liczby ofiar śmiertelnych na świecie i wciąż notuje się tam wysokie dzienne liczby zgonów.

W marcu, wraz ze wzrostem liczby nowych przypadków i większej liczby osób wymagających hospitalizacji, wprowadzono we Włoszech czerwone lub pomarańczowe strefy, w których obowiązują najsurowsze restrykcje. W kraju opracowano 4 stopniowy regionalny podział na strefy, zależnie od sytuacji epidemicznej w danym regionie.



Od 26 kwietnia mają zostać przywrócone łagodniejsze żółte i białe strefy w tych częściach kraju, gdzie wzrost nowych infekcji jest niski. Wówczas restauracje będą mogły obsługiwać klientów przy stolikach na zewnątrz, tzw. ogródkach, a kina i teatry mogą zostać ponownie otwarte z limitami gości na widowniach.



Zdaniem protestujących szansa na ponowne otwarcie nie oznacza, że ​​odzyskają swoje dochody.

Co z godziną policyjną?

Jest jeszcze za wcześnie na to, by znieść godzinę policyjną we Włoszech - uważa wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. W wywiadzie dla dziennika "La Stampa" w niedzielę ocenił, że wciąż wysoka liczba zgonów i zakażeń nie pozwala na złagodzenie restrykcji.

Godzina policyjna od 22.00 do 5.00 obowiązuje na całym terytorium kraju od listopada zeszłego roku. Zdaniem Sileriego nie należy spieszyć się z jej znoszeniem.

Po tym, gdy rząd Mario Draghiego zapowiedział stopniowe łagodzenie obostrzeń począwszy od 26 kwietnia, wiceminister zdrowia wyraził przekonanie, że otwarcie wielu branż, w tym gastronomii i placówek kultury będzie tym razem "nieodwracalne".

- Biorąc pod uwagę postęp kampanii szczepień nie będziemy musieli już bać się tego, że trzeba będzie znowu wszystko zamykać - stwierdził. Dziennik "La Repubblica" przedstawił z kolei scenariusz, według którego godzina policyjna będzie obowiązywała jeszcze przez cały maj.

