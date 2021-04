Parlamentarzysta przyłapany w krępującej sytuacji. Brał udział w obradach online [WIDEO]

Tarmo Kruusimäe to dawny muzyk punkrockowy i członek Riigikogu, czyli estońskiego parlamentu z chadecko-konserwatywnej partii Isamaa. Podczas czwartkowej debaty poświęconej zmianom klimatu, zgłosił swój udział w dyskusji. Jednak, kiedy przyszła jego kolej, a parlamentarny system komputerowy uruchomił kamerkę, Tarmo leżał na łóżku i pociągał parę z e-papierosa.

"Przejdżmy do następnego pytania"

Fragment nagrania opublikowany w internecie pokazuje, jak Martin Helme, wiceprzewodniczący parlamentu, przypomina posłowi Kruusimäe o możliwości zadania pytania. Kamera pokazuje na zmianę to Helmego, to Kruusimäego, ale pytanie nie pada. – Tarmo, masz okazję zadać pytanie – Helmo znowu czeka. – Wygląda na to, że nie chce. Przejdźmy do następnego pytania – decyduje przewodniczący.

O komentarz do parlamentarzysty zwrócił się magazyn Kroonika poświęcony celebrytom. – To są blaski i cienie pracy zdalnej – odpowiedział Kruusimäe. – W tym przypadku, to co się wydarzyło, to "się zdarza" – wyjaśnił. Zapewnił, że gdyby wiedział, że to jego kolej na pytanie, założyłby koszulę i zmienił tło kamerki.

"Zdarza się"

Dlatego że Kruusimäe jest byłym punkrockerem, pod filmem pojawiło się wiele komentarzy, w tym żarty o rockowym stylu życia, z którego nie trzeba rezygnować nawet jeśli się jest posłem. Inni wskazują, że zawód polityka to łatwe pieniądze – można cieszyć się swobodą zarabiając miesięcznie 4 tys. euro – informuje portal Estonian World.

Tarmo Kruusimäe zasiada w parlamencie od 2017 roku. W ostatnich wyborach dostał 1,8 tys. głosów. Jest jednym z dwunastu parlamentarzystów chadeckiej partii Isamaa w liczącym 101 osób parlamencie. W całym kraju mieszka 1,3 mln ludzi.

