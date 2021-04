Robi zdjęcia kobietom z lalkami-niemowlakami. Niezwykły projekt Polki

Jonderko nad swoim projektem pracuje od sześciu lat. Opowiada on o kobietach i o lalkach, które wyglądają, pachną, mają taką samą wagę, jak prawdziwe niemowlęta. - Dla mnie one są niesamowitym przedmiotem terapeutycznym - mówi i dodaje, że od 2012 roku jako fotograf swoją uwagę skupia na tym, w jaki sposób ludzie radzą sobie ze stratą.

Kim są bohaterki zdjęć Jonderko? Część z tych kobiet straciła swoje dzieci, inne nie mogą zajść w ciążę. - Są też osoby, które cierpią na różnego rodzaju nerwice, ataki paniki. Jest udowodnione, że trzymanie dziecka nas uspokaja i faktycznie te lalki również działają uspokajająco - mówi fotograf.

