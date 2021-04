Mapa, która ma format online, obejmuje schrony, podziemną przestrzeń metra, piwnice budynków mieszkalnych, podziemne parkingi i inne podziemne przestrzenie, które mogą być czasowo wykorzystane dla schronienia.

Obiekty na mapie podzielone są na kategorie, a po kliknięciu w ikonę można przeczytać szczegóły, takie jak adres, rodzaj schronu, numer telefonu do miejsca, w którym znajdują się do niego klucze, oraz to, kto jest jego właścicielem czy zarządcą.

ZOBACZ: Protest przed ambasadą Ukrainy. Skandowano "Kijów wolny od faszyzmu", "Banderowcy naziści"

Zarządcy i właściciele danych obiektów mają w razie konieczności zagwarantować do nich wolny dostęp - przekazały władze Kijowa.

Jak pisze w piątek Kyiv Post, w 2015 roku kijowskie władze poinformowały, że w mieście jest ok. 3 tysięcy podziemnych miejsc, które mogą być w razie potrzeby wykorzystane jako schrony. Przekazano wtedy też, że w Kijowie jest 150 syren alarmowych, rozlokowanych we wszystkich dzielnicach.

WIDEO - Atak na bazy USA. Świat czeka na oświadczenie prezydenta Trumpa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/PAP