30-lecie Giełdy Papierów Wartościowych. Prezydent uderzył w dzwon

Prezydent zadeklarował, że obecność na sesji z okazji 30-lecia GPW to dla niego duże przeżycie i przypomniał, że historia rynków kapitałowych w Polsce jest o wiele dłuższa, niż ostatnie 30 lat, sięga bowiem Giełdy Warszawskiej założonej w 1817 r.

- To dzisiejsze spotkanie jest dla mnie ważne, bo byłem świadkiem, świadomym świadkiem tych przemian (ustrojowych i rynkowych) - powiedział Duda. - Pamiętam dokładnie to wydarzenie (pierwsze notowanie GPW), obserwowałem je w telewizji. Było to dla mnie duże przeżycie z bardzo prostej przyczyny: miałem wtedy 19 lat i rozumiałem doskonale tę wielką zmianę, jaka następuje, z powrotem Giełdy Papierów Wartościowych do naszego kraju - wspomniał prezydent.

"Giełda to synonim wolnego świata"

- Giełda była dla mnie, jako młodego człowieka wychowanego za Żelazną Kurtyną, synonimem wolnego świata, była synonimem wolnej gospodarki, była Ameryką - stwierdził Andrzej Duda. Jak dodał, giełda kojarzyła się z amerykańską - Wall Street, wielkim światem finansowym, wielkim światem wielkich firm, wolności gospodarczej, co zarazem było tym samym w jakimś sensie synonimem prosperity, bogactwa, życia, które było dla nas przez tyle lat może nie czymś zakazanym, ale było czymś osiągalnym bardzo trudno - mówił.

ZOBACZ: Koronawirus uderzył w rynki finansowe. "Czarny poniedziałek" na giełdach

Prezydent przypomniał, że w czasie pierwszego notowania GPW 16 kwietnia 1991 r. "było notowanych pięć spółek, obroty były na dzisiejsze pieniądze około 2 tys. zł, wtedy to było ok. 2 tys. dolarów, to było wtedy 20 mln starych złotych".

Jak dodał "możemy się dziś tylko nad tym uśmiechnąć patrząc na to, że dziś na obu rynkach GPW jest ponad 800 spółek, że ich kapitalizacja to ponad bilion 135 mld zł i że mamy absolutnie największą giełdę Europy Środkowej, giełdę, z której bardzo się cieszę i nie tylko jej władze, ale my wszyscy jesteśmy dumni".

"Giełda coraz mocniejsza"

Prezydent dodał, że życzy GPW, aby stawała się "giełdą coraz mocniejszą, coraz większą, żeby stawała się jedną z tych giełd, które liczą się nie tylko w przestrzeni europejskiej ale i na świecie". Podziękował również władzom GPW za włączenie się w ideę Trójmorza.

Jak przypomina GPW, 12 kwietnia 1991 roku Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów złożyli podpisy pod aktem założycielskim GPW, co stało się symbolem przełomowych przemian gospodarczych i odrodzenia rynku kapitałowego w wolnej Polsce.

Cztery dni później, 16 kwietnia odbyła się historyczna dla losów GPW sesja inauguracyjna, na warszawskim parkiecie zadebiutowało pięć spółek.

laf/PAP/Polsat News