W 20 krajach mężczyzna może uniknąć odpowiedzialności za gwałt, żeniąc się z ofiarą

Raport UNFPA skupia się na opisie sytuacji kobiet, ich praw oraz dostępu do opieki zdrowotnej w 57 krajach rozwijających się. Według dokumentu najgorsza sytuacja panuje w państwach Afryki Subsaharyjskiej oraz południowej i środkowej Azji. W Mali, Nigrze i Senegalu tylko 10 proc. kobiet może cieszyć się autonomią w podejmowaniu decyzji o własnym ciele. Na całym badanym obszarze swobodę w podejmowaniu wyborów dotyczących własnej seksualności, zdrowia i antykoncepcji ma 55 proc. kobiet.

