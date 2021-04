USA: policjant zastrzelił nastolatka, który mierzył do niego z repliki broni

Policjant w Leonardtown w stanie Maryland strzelił do nastolatka, który mierzył do niego z – jak ustalili śledczy – repliki broni palnej – poinformowała lokalna policja. 16-latek zmarł w szpitalu.

Do zdarzenia doszło po otrzymaniu przez policję stanową dwóch wezwań w sprawie osoby zachowującej się w podejrzany sposób – poinformował nadinspektor Woodrow Jones II.

Funkcjonariusz, który przyjechał sam na miejsce, zobaczył 16-latka mającego przy sobie pistolet i nóż. Świadek powiedział, że nastolatek stał na podjeździe przed domem "w postawie strzeleckiej", mierząc z broni do policjanta. "Policjant strzelił do mężczyzny, raniąc go" - przekazał Jones. Według innego świadka nastolatek wyciągnął nóż i próbował wstać. "Policjant kazał mu rzucić nóż, zanim strzelił ponownie" – dodał nadinspektor.

"Bardzo dobra replika prawdziwego pistoletu"

Policjant zgłosił strzelaninę i wezwał służby ratunkowe, podczas gdy inni funkcjonariusze udzielili rannemu pierwszej pomocy. 16-latek został przewieziony do pobliskiego szpitala, gdzie stwierdzono zgon. Z dochodzenia wynika, że broń, którą trzymał nastolatek, to replika broni palnej. Jones określił ją jako "bardzo dobrą repliką prawdziwego pistoletu".

Funkcjonariusz, który służy w policji stanowej od dwóch lat i siedmiu miesięcy, został wysłany na przymusowy urlop na czas dochodzenia. Policjanci w Maryland nie mają przy sobie kamer. Jones powiedział, że śledczy będą szukać nagrania wideo z okolicy. Leonardtown leży ok. 95 km na południowy wschód od Waszyngtonu.

emi/PAP