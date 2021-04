Karambol na A1, pożar na A4. Trasy są zablokowane

Jak poinformowała śląska policja drogowa, na 422 km autostrady A1 osobowy nissan uderzył w bariery, a jadący za nim samochód ciężarowy zatrzymał się, prawdopodobnie kierowca chciał sprawdzić, co się stało. Kolejne nadjeżdżające samochody zaczęły hamować, wśród nich bus prowadzony przez 23-letniego kierowcę. Uderzył on w poprzedzającą go ciężarówkę z naczepą. 23-latek zginął na miejscu. Inni uczestnicy tego zdarzenia nie odnieśli obrażeń, a według badań przeprowadzonych na miejscu przez policję wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Na miejsce udał się prokurator. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet kilka godzin, policja zorganizowała objazdy drogą krajową nr 1. ZOBACZ: Tragiczny wypadek na A1. Nie żyją dwie osoby Z kolei na wysokości miejscowości Siedliska, między węzłami Opole Zachód i Opole Południe, zapalił się jadący w kierunku Wrocławia samochód przewożący kosmetyki. Jak informuje dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na czas akcji ratowniczej zablokowano ruch w obydwu kierunkach.

pgo/ PAP