Grzegorz Braun wykluczony z obrad Sejmu. Nie chciał założyć maseczki

Marszałek Witek zwróciła się do Brauna, który zasiadał w ławach sejmowych bez maseczki ochronnej, z uwagą, że nie przestrzega jej zarządzenia ws. rozwiązań porządkowych. Prosiła posła Konfederacji o osłonięcie ust i nosa. - Przywołuje pana do porządku, uniemożliwia pan prowadzenia obrad - mówiła do posła. - Przywołuję panią do przestrzegania prawa - odpowiadał.

"Proszę nie narażać zdrowia i życia innych osób" - apelowała marszałek Sejmu.

Wykluczenie z obrad

- Ponieważ uniemożliwia pan prowadzenie obrad podejmuję decyzje o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu, zgodnie z regulaminem proszę o opuszczenie sali - powiedziała marszałek Elżbieta Witek.

Poseł Konfederacji wyszedł z sali plenarnej.

