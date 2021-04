Co trzeci pracownik woli odejść, niż wrócić do pracy stacjonarnej

Ponad jedna trzecia zapytanych pracowników wolałoby zrezygnować z pracy i poszukać innej, byle tylko nadal wykonywać obowiązki z domu. Z amerykańskiego sondażu wynika, że pracodawcy, którzy będą chcieli powrotu do stacjonarnego zatrudnienia mogą napotkać problemy. Pracownicy będą chcieli dopłat do wynagrodzenia za dojazdy do pracy, a także zapewnienia im opieki nad dziećmi.