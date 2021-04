Zaatakował prętem kierowcę autobusu. Poszło o jedzenie

Atak był reakcją na polecenie kierowcy, by mężczyzna wysiadł z pojazdu. Wcześniej motorniczy prosił, by pasażer nie jadł w autobusie. Ten początkowo wysłuchał prośby, ale po chwili wrócił do posiłku.

Na przystanku 30-latek wysiadł z autobusu, ale jego zachowanie przy jednym z kół zaniepokoiło kierowcę. Gdy wyszedł sprawdzić, czy mężczyzna nie chce uszkodzić pojazdu, został uderzony metalowym prętem w głowę. Kierowca zorientował się, że krwawi i schronił się w kabinie. W tym czasie słyszał, jak mężczyzna niszczy karoserię, a po chwili odchodzi.

Podejrzane zachowanie

Przybyli z interwencją funkcjonariusze policji już podczas dojazdu na miejsca zdarzenia zauważyli w zaroślach ukrywającą się osobę. Zatrzymali radiowóz, by dowiedzieć się, co mężczyzna robi w tym miejscu. Tłumaczenia o spacerze nie przekonały ich. Funkcjonariusze zabezpieczyli pręt, który 30-latek miał przy sobie i mógł posłużyć do ataku na kierowcę.

Sprawca został zatrzymany w gorzowskiej komendzie. Usłyszy zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim, odpowie też za uszkodzenie autobusu. Wartość strat to około 1000 złotych.

