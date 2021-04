We wtorek "New Orleans Advocate" doniósł, że kobieta, Kelyn Spadoni, pracująca na co dzień jako ratowniczka medyczna została aresztowana w ubiegłym tygodniu przez biuro szeryfa parafii (jednostki administracyjnej odpowiadającej gminie - red.) Jefferson w stanie Luizjana. Teraz zwolniono ją też z pracy.

33-latkę oskarżono o kradzież ponad 25 tys. dolarów, oszustwo bankowe i nielegalne przekazanie środków pieniężnych. Firma, która popełniła pomyłkę pozwała ją do sądu federalnego. W pozwie stwierdzono, że 23 lutego Charles Schwab & Co chciała przelać 108,62 dolary na swoje konto, zamiast tego wysłali 1,6 mln, na konto Spadoni. Kiedy następnego dnia wysłali prośbę o odzyskanie pieniędzy do jej banku otrzymali powiadomienie o braku dostępu do tej sumy. Kupiła dom i samochód Gdy próbowali się z nią kontaktować, kobieta nie odbierała telefonu, nie odpowiadała na smsy oraz e-maile. Zamiast tego kupiła dom i nowego Hyundaia Genesis. "Swoim postępowaniem pani Spadoni jasno dała do zrozumienia, że nie zamierza zwrócić omyłkowo uzyskanych środków firmie Schwab" - uzasadniono w sądzie.

