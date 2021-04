Ponad milion ofiar pandemii w Europie

Liczba osób zmarłych z powodu Covid-19 w Europie przekroczyła w poniedziałek milion - wynika z zestawienia agencji AFP. Tymczasem liczba ofiar pandemii na świecie zbliża się do 3 mln.

Według oficjalnych statystyk, najwięcej ofiar Covid-19 było dotąd w Wielkiej Brytanii - 127 100, choć tam sytuacja - w przeciwieństwie do wielu innych krajów - szybko się poprawia w miarę postępów w szczepieniach. Ponad 100 tys. zgonów zakażonych osób stwierdzono także we Włoszech (114 612) i Rosji (103 263). Polska, gdzie do poniedziałku zmarło 58 48 jest w tym zestawieniu na siódmym miejscu. Na całym kontynencie odnotowano dotąd prawie 42 mln przypadków Covid-19.

ZOBACZ: Szef WHO: pandemia koronawirusa jeszcze długo się nie skończy

W poniedziałek najwięcej zgonów odnotowano we Francji (385), we Włoszech (358) i na Węgrzech (291). Z danych wynika, że choć liczba nowych zakażeń i zgonów na kontynencie nadal rośnie, tempo wzrostu jest mniejsze niż tydzień wcześniej. Więcej ofiar pandemii niż w Europie było tylko w obydwu Amerykach - według danych WHO na Covid-19 zmarło tam 1 411 418. Całkowita liczba zgonów na całym świecie to już ponad 2,96 mln i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu przekroczy 3 mln. Najgorsza sytuacja panuje w Brazylii, która w ubiegłym tygodniu odnotowała rekordową liczbę zgonów jednego dnia: 4211.

pgo/ PAP