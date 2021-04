Mieszkańcy należącej do Vanuatu wyspy Tanna na południowym Pacyfiku uczcili pamięć księcia Filipa. W poniedziałek zorganizowali ceremonię żałobną. - Pozwólmy kava oczyścić drogę dla jego ducha, by mógł powrócić i zamieszkać z nami - powiedział wódz wioski. Książę Edynburga od ponad 50 lat utrzymywał kontakt z mieszkańcami Tanna, a oni czcili go niemal jak boga.