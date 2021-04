Johnson & Johnson wstrzymuje wprowadzenie szczepionki w UE. Co z dostawą do Polski?

Koncern farmaceutyczny Johnson & Johnson poinformował we wtorek, że zdecydował się opóźnić wprowadzenie na unijny rynek swojej szczepionki przeciwko Covid-19. Jako powód podał amerykańskie zalecenie wstrzymania szczepień z użyciem jego preparatu. Jak dowiedział się Polsat News, decyzja nie wpłynie na najbliższą dostawę szczepionek do Polski.

J&J już w poniedziałek rozpoczął dostawy swojej szczepionki do krajów Unii Europejskiej. Poinformowała o tym komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides. Pierwsi pacjenci mieli być zaszczepieni preparatem tej firmy jeszcze w tym tygodniu.

Amerykanie wstrzymują szczepienia J&J

Jednak we wtorek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem produktu tej firmy z uwagi na wystąpienie sześciu przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób.

W związku z tym Johnson & Johnson zdecydował się opóźnić wejście na europejski rynek. Wcześniej podobne, choć również bardzo rzadkie przypadki zakrzepów zostały zaobserwowane przy innych szczepionkach tego samego typu, tj. AstraZeneki oraz Sputnika V.

Co z dostawami do Polski?

Polsat News dowiedział się w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, że decyzje firmy nie mają przełożenia na transport szczepionki do Polski. Prezes RARS Michał Kuczmierowski przekazał, że 120 tys. dawek preparatu ma przyjechać w środę do składnicy w Wąwale.

Szczepionki mają być wydawane do punktów dystrybucyjnych.

Wystarcza jedna dawka

Szczepionki Johnson & Johnson to tzw. szczepionki wektorowe, używające sztucznie tworzonych cząstek niegroźnych wirusów (adenowirusów), zawierających białko szczytowe SARS-CoV-2. Zdecydowana większość przypadków zakrzepów wystąpiła u kobiet poniżej 50 roku życia.

W odróżnieniu od trzech pozostałych zatwierdzonych w UE szczepionek przeciw Covid-19, opracowanych przez koncerny: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, w przypadku Johnson & Johnson do uzyskania odporności wystarcza jedna dawka. Preparat nie musi też być przechowywany w zamrażarce - można go trzymać do trzech miesięcy w zwykłej lodówce.

Zgodnie z kontraktem J&J ma dostarczyć do UE w II kwartale br. 55 mln dawek swojej szczepionki.

