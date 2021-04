Hostel, w którym rozpoczął się pożar służy jako hotel robotniczy; lokatorzy to imigranci pracujący w Rosji. Około dwustu mieszkających tam osób zdołało opuścić budynek - podał portal Fontanka.ru.

Płonie 10 tys. metrów kwadratowych

Gaszenie pożaru w XIX-wiecznym czterokondygnacyjnym budynku Newskiej Manufaktury wciąż trwa. W fabryce zawalił się dach i stropy, we wnętrzu płonie otwarty ogień, który objął powierzchnię ponad 10 tys. metrów kwadratowych. Z wypalonych okien wychodzą płomienie ognia.

One firefighter has died and two were injured after a massive blaze broke out at Russia's historic Nevskaya Manufaktura factory in central St Petersburg.



