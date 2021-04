Już 3,8 mln osób w wieku powyżej 60. roku życia zostało zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką. To już blisko 40 proc. tej populacji - poinformował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

W poniedziałek wieczorem szef resortu zdrowia podał na Twitterze liczbę zaszczepionych w wieku powyżej 60 lat.

ZOBACZ: Objawy Covid-19 jeszcze po wielu miesiącach. Ma je jedna na dziesięć osób

"Już 3,8 mln osób w wieku powyżej 60. roku życia zostało zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką. To już blisko 40 proc. tej populacji. Obok liczby nowych zakażeń i obłożenia łóżek w szpitalach to kolejny kluczowy parametr walki z pandemią" - czytamy na Twitterze.

Już 3,8 mln osób w wieku powyżej 60 roku życia zostało zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką. To już blisko 40% tej populacji. Obok liczby nowych zakażeń i obłożenia łóżek w szpitalach to kolejny kluczowy parametr walki z pandemią#szczepimysie pic.twitter.com/dzaIpdAQjW — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 12, 2021

W Polsce wykonano 7 687 617 szczepień przeciw COVID-19, z tego 5 581 068 stanowi pierwsza dawka, a 2 106 549 druga – wynika z opublikowanego w poniedziałek przed południem zestawienia na stronie gov.pl. Ostatniej doby wykonano 147,3 tys. szczepień.

Od 12 kwietnia przez następne 12 dni uruchamiane są zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od 1962.

WIDEO - Nigdy nie poznała ojca. Teraz ma za niego płacić Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/PAP