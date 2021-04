Pożar lasu pod Warszawą. "Nadal nie udało się go opanować"

W okolicach Kobyłki, podwarszawskiego miasta, zapalił się las. Na miejsce przyjechały zastępy straży pożarnej. Niedziela okazała się dla nich pracowita, ponieważ w innym miejscu pod stolicą w płomieniach stanęły trawy. Do drugiej akcji wysłano spore siły, w tym samolot, który zrzucił bombę wodną.

Mazowieccy strażacy gaszą pożar traw w rejonie Marek, a także ogień, który pojawił się w lesie pod Kobyłką. Dym z drugiego miejsca zasnuwa pobliską trasę S8 i drogę wojewódzką numer 631, jednak ruchu nie wstrzymano.

- Pożar lasu trwa od godziny 13:00 i nadal nie udało się go opanować. Na miejsce wysłano pięć zastępów straży pożarnej, dwa samochody ciężkie, trzy średnie, a pogorzelisko dogasza 31 osób - poinformował bryg. Jarosław Kłak z Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie. Przekazał, że operacja powinna zakończyć się w ciągu dwóch godzin.

- Niebawem sytuacja powinna być opanowana, bo nie zanosi się na to, że pożar się rozwinie - potwierdza rzecznik mazowieckiej PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Bez poszkodowanych.

Rzecznik przekazał, że pożar wybuchł przy trasie S8 w okolicach Zielonki na łące znajdującej się w pobliżu lasu. - Trochę takich pożarów teraz będzie. Wczoraj mieliśmy ich w woj. mazowieckim dużo, bo 124. Dzisiaj również dzień jest bardzo ciepły, a to jest też z tym związane - stwierdził Kierzkowski.

Dodał, że "na tę chwilę nie ma osób poszkodowanych". - Jednak nie możemy tego wykluczyć, dopóki akcja się nie zakończyła. Po ugaszeniu pożaru będziemy jeszcze sprawdzali - podkreślił.

Na tą chwilę nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. - Deszcz dawno nie padał i w lasach jest bardzo sucho. Trwa nie przerosła poszycia, są to bardzo sprzyjające warunki do powstawania i rozwoju pożaru - powiedział Jarosław Kłak.

Kolejny pożar

To kolejny pożar, który miał miejsce na terenie województwa w ciągu ostatnich dni.

"W sobotę 10 kwietnia 2021 roku mazowieccy strażacy interweniowali przy 124 pożarach traw. Od początku roku strażacy na terenie województwa mazowieckiego ugasili aż 1062 pożary traw" - poinformowała w mediach społecznościowych mazowiecka straż pożarna.

rsr/zdr/wka/PAP/Polsatnews.pl