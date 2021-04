Książę Karol: całej rodzinie ogromnie brakuje mojego ojca

- I, jak można sobie wyobrazić, mojej rodzinie i mnie brakuje mojego ojca ogromnie - był bardzo kochaną i docenianą postacią, a poza wszystkim innym, mogę sobie wyobrazić, że byłby tak głęboko poruszony liczbą innych ludzi - tutaj i gdzie indziej na całym świecie we Wspólnocie Narodów - którzy również, jak sądzę, podzielają naszą stratę i nasz smutek - mówił najstarszy syn królowej Elżbiety II i księcia Filipa.

"Mój drogi tata był bardzo wyjątkową osobą"

- Mój drogi tata był bardzo wyjątkową osobą, która, jak sądzę, byłaby przede wszystkim zdumiona reakcją i wzruszającymi rzeczami, które się o nim mówi. I z tego punktu widzenia jesteśmy, moja rodzina, głęboko wdzięczni za to wszystko - to podtrzyma nas w tej szczególnej stracie i w tym szczególnie smutnym czasie - powiedział.

