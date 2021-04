Trzaskowski: niech nic nie przesłoni nam pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej

"Dziś 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tragicznego wypadku, w którym zginęło 96 osób. Najważniejsi politycy w państwie, cała załoga, wszyscy pasażerowie, wśród nich nasi przyjaciele. Niech nic nie przesłoni nam pamięci o nich" - napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Z kolei lider PO Borys Budka podkreślił, że: "Ta rocznica powinna być okazją do refleksji, że śmierć nigdy nie powinna stanowić okazji do tworzenia głębokich, międzyludzkich podziałów".

Jak co roku #10kwietnia przy grobie ś.p. Krystyny Bochenek oddaliśmy cześć pamięci wszystkim 96 ofiarom katastrofy smoleńskiej. Ta rocznica powinna być okazją do refleksji, że śmierć nigdy nie powinna stanowić okazji do tworzenia głębokich, międzyludzkich podziałów... pic.twitter.com/dyV9gIe3vf