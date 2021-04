- To jest scenariusz realny, ale nie taki, który mógłby zmaterializować się dziś czy jutro - mówił o ewentualnym dołączeniu Ukrainy do NATO w programie "Dzień na świecie" Robert Pszczel, były szef biura NATO w Moskwie. Dodał, że sojusz popiera Ukrainę w wymiarze politycznym.

- To jest scenariusz realny, ale nie taki, który mógłby się zmaterializować dziś czy jutro, bo na to potrzeba więcej czasu - przyznał Robert Pszczel, były szef biura NATO w Moskwie, obecnie ekspert Fundacji im Kazimierza Puławskiego. Przyznał, że wcześniejsze decyzje i zapewnienia wobec Ukrainy "pozostają w mocy".

"Członkostwo to sprawa przyszłości"

- Traktujemy Ukrainę jako bardzo poważnego partnera i celem jest sprawienie, że Ukraina będzie też lepiej przygotowana na stawienie czoła ewentualnej agresji - zaznaczał. Ocenił, że samo poparcie NATO dla Ukrainy ma znaczenie.

WIDEO: Ukraina w NATO? "To jest scenariusz realny"

Uznał jednak, że "członkostwo to sprawa przyszłości". - NATO wspiera politycznie - mówił, dodając, że "państwa członkowskie mogą wpierać przekazując broń, to legalne".

Wojna z Rosją?

Pytany o ryzyko konfliktu zbrojnego, zapewniał, że raczej nie ma woli po obu stronach. - Nie sądzę, by Kreml miał taką chęć, było by to niemądre - przyznał.

Zdaniem Pszczela poparcia dla ewentualnego konfliktu nie ma też po stronie społeczeństwa rosyjskiego. Przypomniał, że "NATO nie zachęca w żaden sposób Ukrainy do działań ofensywnych".

ZOBACZ: Ukraina walczy o członkostwo w NATO. "Tylu wojsk nie widziano od 2015 roku"

Potwierdził, że działania i manewry wojsk są prowadzone, ale jego zdaniem informacje o tym i zapowiedzi możliwych konfliktów mogą być propagandą.

