Mamy 28 487 nowych przypadków koronawirusa - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 768 kolejnych osób. Wspomagania respiratorem wymaga 3 376 chorych, o 14 więcej niż dzień wcześniej. To najwyższa dobowa liczba od początku pandemii. W ciągu doby wykonano ponad 107 tys. testów.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: śląskiego (4686), mazowieckiego (3676), wielkopolskiego (3285), dolnośląskiego (2872), małopolskiego (2219), łódzkiego (2139), kujawsko-pomorskiego (1442), pomorskiego (1323), podkarpackiego (1078), lubelskiego (1065), zachodniopomorskiego (999), warmińsko-mazurskiego (734), opolskiego (717), lubuskiego (716), świętokrzyskiego (712), podlaskiego (556).

268 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 212 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 556 osób.

Od początku pandemii w Polsce odnotowano 2 528 006 zakażeń. Zmarło 57 427 osób.

Najwięcej pacjentów pod respiratorami

W szpitalach przebywa 34 550 pacjentów z COVID-19. Wspomagania respiratorem wymaga 3 376 chorych, o 14 więcej niż dzień wcześniej. To najwyższa dobowa liczba od początku pandemii.

Resort zdrowia przekazał w piątek, że w kraju przygotowano 45 130 łóżek i 4 326 respiratory dla pacjentów z COVID-19. Resort zdrowia w poinformował też w piątek, że kwarantanną objęto 439 436 osoby. Dotąd po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiało 2 107 776 osób.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 107 tys. testów na koronawirusa.

W ciągu doby wykonano ponad 107,3 tys. testów na #koronawirus.

Zniesienie obostrzeń? "Są regiony, które sobie nie radzą"

Minister zdrowia Adam Niedzielski był w piątek pytany w RMF FM o to, czy obostrzenia będą znoszone regionalnie powiedział, że "nie udzieli takiej jednoznacznej odpowiedzi", bo sytuacja dotycząca zachorowań jest bardzo zróżnicowana.

- W gruncie rzeczy teraz głównym wyznacznikiem podejmowania decyzji to nie jest nawet poziom zachorowań, ale sytuacja w szpitalach i dostępność respiratorów. To główny element, który różnicuje regiony. Są regiony, które same sobie nie radzą i pomagają im sąsiednie województwa - powiedział minister zdrowia.

Dodał, że taka sytuacja "jest raczej przesłanką za tym, żeby regionalizować też znoszenie obostrzeń".

Zaznaczył, że obecnie woj. warmińsko-mazurskie - na które w pierwszej kolejności nakładano obostrzenia - wraz z woj. podlaskim ma teraz najlepszą sytuację epidemiczną w kraju. Dodał, że na razie jednak liczba dziennych zakażeń na 100 tys. mieszkańców jest nadal wysoka. Wynosi powyżej 30.

- Jeśli w przyszłym tygodniu będziemy widzieli, że ten poziom jest poniżej 30 zachorowań, to wtedy będzie to przesłanka, by tam wykonywać odważniejsze kroki niż w pozostałej części kraju - podsumował.

bas/Polsatnews.pl