Szok w Grecji. Dziennikarz zastrzelony przed własnym domem

Karaiwaz został zastrzelony - potwierdził przedstawiciel biura prasowego policji w stolicy Grecji.

Wiadomość ta wywołała szok w środowisku dziennikarskim. Wiele mediów przerwało nadawanie programu.

A Greek reporter #GiorgosKaraivaz was shot dead near his home in #Athens. Another sad news for journalism & freedom of expression in #Europe. No journalist should be afraid to reveal the truth in a #European democracy. Thoughts are with his family. 🇬🇷🇪🇺 pic.twitter.com/XiVpZq5lWf