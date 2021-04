Tragedia w USA. Były sportowiec zastrzelił pięć osób, w tym dwoje dzieci

Według biura koronera hrabstwa York 70-letni dr Robert Lesslie, jego 69-letnia żona Barbara oraz wnuki 9-letnia Adah i 5-letni Noah zginęli na miejscu w ich domu. Jak dodał rzecznik biura szeryfa Trent Faris, mężczyzna, który pracował dla lekarza, 38-letni James Lewis z Gaston, został zastrzelony na zewnątrz. Szósta osoba trafiła do szpitala z "poważnymi ranami postrzałowymi".

- To tragiczna, tragiczna sytuacja. (...) Nikt z nas nie może zrozumieć, dlaczego to się stało - mówił na konferencji Faris.

33-letni Adams grał w 78 meczach NFL przez pięć sezonów dla sześciu drużyn. Były sportowiec po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo - zabił się po północy bronią kalibru 45.

Faris informował w czwartek rano, że zastępcy szeryfa zostali wezwani w sprawie zabójstwa w dzień wcześniej ok. godz. 16.45 lokalnego czasu. Spędzili wiele godzin na poszukiwaniu podejrzanego.

- Znaleźliśmy osobę, którą uważamy za odpowiedzialną (za zabójstwa - red.) i to wszystko, co mogę powiedzieć o podejrzanym. (...) Nie ma powodu, aby wierzyć, że ktoś inny był w to zamieszany - ocenił rzecznik biura szeryfa.

5 people were shot and killed in South Carolina Wednesday evening, police say.



The gunman was former NFL player Phillip Adams, who killed himself early Thursday, #PhillipAdams #thursdaymorning pic.twitter.com/ST51tDfEe9