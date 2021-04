Seria karamboli w Szczecinie. "Warunki na drodze były bardzo złe"

Seria karamboli w Szczecinie. W mieście doszło do kilkunastu kolizji na trasie w kierunku centrum i Prawobrzeża. Jadący do pracy kierowcy utknęli w korkach. Najczęściej powodem stłuczek były warunki pogodowe i śliska jezdnia.

Wszystkie stłuczki miały miejsce w rejonie Trasy Zamkowej, ulicy Energetyków i mostu im. Pionierów. Rozbitych jest kilkadziesiąt aut, które kolejno wjeżdżały w siebie lub wpadały na barierki ochronne.

Złe warunki pogodowe

- Dzieje się z rana. Warunki pogodowe takie, a nie inne i kolizja za kolizją - mówił Polsat News pracownik pomocy drogowej, pracujący przy usuwaniu jednej z kolizji.

Jeden z poszkodowanych kierowców wyjaśniał, że "warunki na drodze były bardzo złe".

- Jak wysiadałem z samochodu, to aż się poślizgnąłem. Trzeba by było chyba ze 20 km/h jechać. Jeszcze przy zakręcie owy pan, który uciekł z miejsca zdarzenia, wyjechał mi przed maskę. Jak dałem hamulec, to już wiedziałem, że albo samochód albo barierki, no to wybrałem barierki, żeby nikomu nic się nie stało - opowiadał.

