Pomyłka pilota. Wylądował boeingiem na budowie lotniska

Następnie przewoźnik i przedstawiciel władz ogłosili, że boeing 737 "przez pomyłkę" wylądował na lotnisku, które wciąż jest w budowie w Zambii.

Samolot transportowy wylądował w niedzielę na nieukończonym jeszcze lotnisku w północnej prowincji Pasa Miedzionośnego, które jest obecnie obsługiwane przez oddalone o ok. 15 km międzynarodowe lotnisko im. Simona Mwansy Kapwepwe.

Choć Ethiopian Airlines nie wspomina o incydencie na swojej stronie na Twitterze, to linie potwierdziły, że do niego doszło i dodały, że dochodzenie we współpracy z władzami Zambii, jest już w toku.

#EthiopianAirlines cargo lands at the wrong airport in Ndola

According to a report in One Mile At A Time, Ethiopian Airlines #boeing737-800 ET-AYL operating a cargo flight landed at the wrong airport in Ndola, Zambia, on Sunday and another almost made the same mistake too.#Shock pic.twitter.com/LWGhZiprOm